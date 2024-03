Schnelle Einigung im Davies-Poker?

Immer mehr deutet inzwischen darauf hin, dass Linksverteidiger Alphonso Davies (23) in der kommenden Saison das weiße Trikot von Real Madrid tragen wird. ‚Cadena SER‘ berichtet, dass sich die Verhandlungen zwischen den Königlichen und dem FC Bayern „in der Endphase“ befinden. Es scheint also ganz so, als sei auch zwischen den Vereinen ein baldige Einigung zu erwarten.

Anders als zuletzt berichtet wurde, liege die eigentliche Schmerzgrenze der Münchner nicht bei 70, sondern bei 50 Millionen Euro. Real habe bereits 35 Millionen Euro als Sockelablöse geboten und sei bereit, Bayerns Forderung mit Boni zu erfüllen. Eine in den Verhandlungen involvierte Quelle habe ‚Cadena SER‘ bereits versichert, dass der Deal nicht am Geld scheitern wird.

Davies soll bei Real fest eingeplant sein – zuletzt taxierte genannter Radiosender die Wechselwahrscheinlichkeit schon auf 90 Prozent. Fakt ist: Bayern findet sich aufgrund des 2025 auslaufenden Vertrags in einer schlechten Verhandlungsposition wieder. Sollte es in den Vertragsverhandlungen mit dem Kanadier nicht doch noch vorwärtsgehen, werden die Münchner kaum zu einer adäquaten Ablöse nein sagen können.