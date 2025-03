Union: Zwei wichtige Deals vor dem Abschluss

Christopher Trimmel betonte in jüngerer Vergangenheit bereits mehrfach, dass er bis 40 weiterspielen möchte. Zwischenzeitlich hatte der 38-jährige Rechtsverteidiger, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, seinen Stammplatz verloren, sich diesen aber mit starken Leistungen gegen Eintracht Frankfurt (2:1) und den FC Bayern (1:1) zurückerobert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Besonders erfreulich aus Sicht der Eisernen: Damit rückt der Kapitän einer Vertragsverlängerung immer näher. Wie die ‚Bild‘ berichtet, verlängert sich das Arbeitspapier des Österreichers bei einer bestimmten Anzahl an Spielen automatisch für eine weitere Saison. Die Verlängerung befinde sich „auf bestem Wege“.

Khedira-Verlängerung schon durch

Noch klarer soll es bei der Zukunftsgestaltung von Vizekapitän Rani Khedira aussehen. Auch der Kontrakt des 31-Jährigen, in der Abwesenheit von Trimmel dessen Vertreter, wäre am Saisonende ausgelaufen. Doch laut ‚Bild‘ soll sich dieser bereits im Hintergrund automatisch verlängert haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Khedira ist auch unter Steffen Baumgart aus der Starelf der Eisernen nicht wegzudenken und kommt bereits auf 26 Pflichtspiele in dieser Saison. Er und Trimmel sind Spielertypen, die in das Anforderungsprofil von Baumgart passen und mit ihrer Mentalität wichtige Säulen im Kampf um den Bundesligaverbleib sind – und zumindest in der kommenden Saison auch bleiben werden.