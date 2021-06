Mainz verlängert mit Bell

Stefan Bell wird auch in der kommenden Saison für Mainz 05 verteidigen. Der 29-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert. Unterbrochen von Leihen zu 1860 München (2010/11) und Eintracht Frankfurt (2011) spielt Bell bereits seit der U17 für Mainz. Unter dem neuen Trainer Bo Svensson erarbeitete sich der Innenverteidiger nach längerer Durststrecke wieder einen Stammplatz bei den 05ern.

„Stefan ist mit seiner Erfahrung und seinen Leader-Qualitäten ein absoluter Zugewinn für unser Team auf und abseits des Rasens. Er verfügt über immense Übersicht und gutes Aufbauspiel, hatte großen Anteil an der Stabilisierung unserer Abwehr in der Rückrunde. Stefan verkörpert die Werte, die Mainz 05 ausmachen, voll und ganz, ist 05ER durch und durch“, so Trainer Svensson