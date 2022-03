García verlässt Mallorca

Luis García ist nicht länger Trainer von RCD Mallorca. Wie der spanische Erstligist am gestrigen Dienstagabend mitteilte, ist der 49-Jährige von seinem Posten als Chefcoach zurückgetreten.

Mallorca verlor zuletzt sechs Partien in Serie. In La Liga steht der Klub auf Rang 18 und schwebt in akuter Abstiegsnot. Als heißer Kandidat auf die Nachfolge gilt der 63-jährige Javier Aguirre. Der ehemalige mexikanische Nationaltrainer ist seit Ende Februar ohne Job.