BVB informiert United: Preis & Deadline für Sancho

Im Wechselpoker um Jadon Sancho könnte in einigen Wochen Klarheit herrschen. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ hat Borussia Dortmund den einzigen Interessenten Manchester United über die Rahmenbedingungen eines potenziellen Transfers informiert.

Die Ablöse von 120 Millionen Euro sei nicht verhandelbar. Bis Anfang August müsste der englische Rekordmeister eine Entscheidung treffen, auch wenn das Transferfenster noch bis zum 5. Oktober geöffnet hat.

Doch der BVB will Planungssicherheit: Geht es am 10. August mit Sancho ins Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz, wird der Flügelstürmer laut ‚Ruhr Nachrichten‘ auch die Saison 2020/21 in schwarz-gelb bestreiten.

