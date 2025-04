Avdijaj träumt von Bundesliga-Rückkehr

Donis Avdijaj hat seinen Traum von einem Comeback in der Bundesliga noch nicht aufgegeben. Wie ‚Sky‘ berichtet, will der 28-Jährige vom TSV Hartberg noch einmal im deutschen Oberhaus angreifen. Nach unzähligen Stationen im Ausland hat der Angreifer aktuell sein Glück in Österreich gefunden, kann sich aber eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen.

Bei Hartberg macht Avdijaj in dieser Saison vor allem im Pokal auf sich aufmerksam, wo er sieben Tore und sechs Vorlagen in fünf Partien liefern konnte. Aber auch in der Liga läuft es ordentlich für den variablen Offensivspieler. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Für den FC Schalke 04 absolvierte Avdijaj in der Saison 2016/17 neun Bundesligaspiele und erzielte dabei zwei Treffer.