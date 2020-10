Mourinho erläutert Bales Bankplatz

85' (ET.)

Tottenham Hotspur-Trainer hat sich nach dem 3:3-Unentschieden seiner Mannschaft gegen West Ham United zur Einwechslung von Neuzugang Gareth Bale geäußert und erklärt, warum der Waliser noch nicht in der Startelf stand. „Die Entscheidung, ihn nicht für die Startelf zu berücksichtigen, war eine gute Entscheidung. Es ging darum, ihm zu zeigen, dass er hier nicht sofort einen Stammplatz hat. In diesem Team muss jeder um seinen Platz kämpfen“, so der Trainer auf der Pressekonferenz.

Die Leihgabe von Real Madrid wurde gegen die Hammers in der 72. Minute beim Stand von 3:0 aus Sicht der Spurs eingewechselt. Durch ein Tor von Heung Min Son sowie zwei Treffer von Harry Kane war Tottenham bereits nach 16 Spielminuten deutlich in Führung gegangen. In der Schlussphase gelangen West Ham dann allerdings noch drei Tore innerhalb von zwölf Minuten zum 3:3-Endstand.