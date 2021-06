„Absolutes Beast“: Englands Phillips begeistert Stars & Presse

Harry Kane, Raheem Sterling, Mason Mount und Phil Foden: England bot beim gestrigen EM-Auftakt gegen Kroatien (1:0) eine Traumoffensive auf. Dass das Gleichgewicht im Team stimmte, lag aber insbesondere an einem, den vorher nur wenige auf dem Schirm hatten: Mittelfeld-Allrounder Kalvin Phillips.

Anders als die genannten Stars ist Phillips noch nicht bei einem Topklub angekommen. Die abgelaufene Saison war die erste des 25-Jährigen in der Premier League. Doch bei Aufsteiger Leeds United überzeugte Phillips derart, dass er schon im September den Sprung zu den Three Lions und letztlich auf den EM-Zug schaffte.

Ins Turnier ging er nun als Stammspieler. Und seinen Platz auf der Doppelsechs wird Phillips so schnell nicht mehr hergeben müssen. Zu gut war seine Performance gegen Kroatien. Im Mittelfeld räumte die Nummer 14 kompromisslos auf, schaltete sich aber auch immer wieder nach vorne ein, gab gefährliche Fernschüsse ab und bereitete schließlich das Siegtor von Raheem Sterling mit einem perfekt getimten Pass vor. FT-Note: 2 und damit bester Mann auf dem Feld.

Auch bei Größen des internationalen Fußballs blieb Phillips' Leistung nicht unbemerkt. „Was ein Spieler“, twitterte etwa Mesut Özil und Nigel de Jong sah „ein absolutes Beast im Mittelfeld“. Unterdessen kommentiert der ‚Guardian‘: „Kalvin Phillips' schlichte Exzellenz bietet England etwas Neues und Hoffnungsvolles.“ Die ‚Times‘ nennt Phillips bereits den „unaustauschbaren Yorshire Pirlo“.

