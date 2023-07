Lukebakio winken 60 Millionen – nächster Bundesligist dran

Das Gezerre um Dodi Lukebakio geht weiter. Etliche Klubs haben in den vergangenen Wochen ihr Interesse am belgischen Flügelstürmer von Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hinterlegt. Die Alte Dame, so dürfte schon jetzt klar sein, wird sich auf eine stattliche Ablöse freuen können. Eine zweistellige Millionensumme soll es sein.

Für Lukebakio selbst dürfte sich die Sache ebenfalls lohnen. Dem 25-Jährigen winken laut dem belgischen ‚RMC‘-Journalisten Sacha Tavolieri pro Jahr 20 Millionen Euro beim saudi-arabischen Erstligisten Al Hilal. Bei drei Vertragsjahren käme Lukebakio in der Wüste auf insgesamt 60 Millionen Euro.

Al Hilal ist aber nicht der einzige Klub, der im Poker um den gebürtigen Brüsseler ernst macht. Der OSC Lille habe bereits zwei Angebote bei der Hertha platziert. Zu den zahlreichen Interessenten zählt Tavolieri überdies Bayer Leverkusen. Mit dem Werksklub würden genauso Verhandlungen laufen wie mit Atalanta Bergamo und dem AC Florenz. Zuletzt wurde Lukebakio bereits beim SC Freiburg gehandelt.