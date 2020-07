Trapp zu teuer? Hertha nimmt Pavlenka ins Visier

Bei Gregor Kobel handelte sich Hertha BSC eine Absage ein. Der 22-jährige Schweizer Torwart, der als Leihspieler beim VfB Stuttgart den Aufstieg feiern konnte, will auch in der kommenden Saison am Wasen auflaufen. Nach Yvonn Mvogo und Kevin Trapp buhlen die Berliner nun um den nächsten Bundesliga-Keeper.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnte Jiri Pavlenka von der Weser an die Spree wechseln. „Es ist kein Spieler unverkäuflich“, stellte Manager Frank Baumann zuletzt alle Werder-Spieler ins Schaufenster. Aus gutem Grund. Die Norddeutschen sind knapp bei Kasse und müssen durch Spielerverkäufe Einnahmen erwirtschaften.

Bislang galt lediglich der Verkauf von Milot Rashica als besonders gewinnversprechend. Pavlenka ist zwar in Bremen unumstrittene Stammkraft, könnte aber dennoch die finanzielle Lage etwas entspannen. Einen Abgang des 28-jährigen Tschechen würde Werder wohl intern kompensieren und die bisherige Nummer zwei Stefanos Kapino (26) befördern.

Und für Hertha wäre Pavlenka wohl dennoch finanzierbar, da der Vertrag im kommenden Jahr ausläuft. Ganz im Gegensatz zu Kevin Trapp (30), bei dem das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt auch für den neureichen ‚Big City Club‘ wohl zu hoch ist. Die ‚Bild‘ rechnet vor, dass zur Ablöse von acht Millionen ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro on top kommen würde. Beide Zahlen würden bei Pavlenka deutlich niedriger ausfallen.