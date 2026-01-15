Kehrtwende bei Tabakovic?

Für Haris Tabakovic könnte es womöglich doch eine Zukunft bei der TSG Hoffenheim geben. „Der Plan ist, ihm Spielzeit zu geben. Dass er in Gladbach Tore und Assists liefert und einen Top-Wert in der Box hat, freut mich sehr für ihn. Wir hatten im Sommer einen riesigen Kader und mussten Marktwert kreieren, auch für junge Spieler. Wir haben uns mit Haris darauf verständigt, dass er die Leihe bei Gladbach bestmöglich nutzen soll“, betonte Trainer Christian Ilzer nach dem gestrigen 5:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Für die Fohlen läuft der Stürmer derzeit leihweise auf und macht als Vertreter von Platzhirsch und Kapitän Tim Kleindienst (30) einen herausragenden Job. Bereits neun Bundesligatreffer erzielte der 31-Jährige in der laufenden Spielzeit. Eine Kaufoption besitzt Gladbach allerdings nicht, die Karten hält allein Hoffenheim in der Hand. Durch seine überzeugenden Leistungen dürfte sich Tabakovic allerdings auch in die Notizbücher anderer Vereine gespielt haben.