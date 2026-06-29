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Offiziell Bundesliga

Union verkauft Benes

von Lukas Weinstock - Quelle: fc-union-berlin.de
1 min.
Benes führt den Ball @Maxppp

Laszlo Benes verlässt Union Berin dauerhaft. Für den technisch beschlagenen Mittelfeldakteur geht es bei der KAA Gent weiter. Beim belgischen Erstligisten unterschreibt der 28-Jährige einen Vertrag bis 2030.

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„Laszlo hat sich bei uns stets professionell gezeigt und mit seinen Qualitäten auch einige wichtige Impulse gesetzt. Nach seiner Leihe hat sich für ihn nun die Möglichkeit ergeben, sich langfristig neu zu orientieren. Wir danken ihm für seinen Einsatz im Union-Trikot und wünschen ihm für seinen weiteren Weg in Gent alles Gute und viel Erfolg“, verabschiedet sich Geschäftsführer Sport Horst Heldt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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