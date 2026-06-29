Union verkauft Benes

Laszlo Benes verlässt Union Berin dauerhaft. Für den technisch beschlagenen Mittelfeldakteur geht es bei der KAA Gent weiter. Beim belgischen Erstligisten unterschreibt der 28-Jährige einen Vertrag bis 2030.

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𝙀𝙧𝙫𝙖𝙧𝙞𝙣𝙜. 𝙆𝙬𝙖𝙡𝙞𝙩𝙚𝙞𝙩. 𝘾𝙧𝙚𝙖𝙩𝙞𝙫𝙞𝙩𝙚𝙞𝙩.



László Bénes is een Buffalo. De Slowaakse international tekent een contract tot 2030.



Welkom in Gent! 👊



MEER | https://t.co/t9dVKHDubN pic.twitter.com/oGYh77HwCQ — KAA Gent (@KAAGent) June 29, 2026

„Laszlo hat sich bei uns stets professionell gezeigt und mit seinen Qualitäten auch einige wichtige Impulse gesetzt. Nach seiner Leihe hat sich für ihn nun die Möglichkeit ergeben, sich langfristig neu zu orientieren. Wir danken ihm für seinen Einsatz im Union-Trikot und wünschen ihm für seinen weiteren Weg in Gent alles Gute und viel Erfolg“, verabschiedet sich Geschäftsführer Sport Horst Heldt.