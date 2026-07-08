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Bundesliga

Kramaric erfolgreich operiert

von Daniel del Federico - Quelle: tsg-hoffenheim.de
Andrej Kramaric beim Torjubel @Maxppp

Andrej Kramaric musste unters Messer. Die TSG Hoffenheim bestätigt offiziell, dass sich der 35-Jährige einem Eingriff im Leistenbereich unterzogen hat. Die Operation verlief erfolgreich und der Kroate wird nach seinem Urlaub im Anschluss an die Weltmeisterschaft wie geplant ins Mannschaftstraining der Kraichgauer einsteigen.

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Trotz muskulärer Probleme nahm Kramaric für sein Heimatland an der Weltmeisterschaft teil, stand während des Turniers jedoch lediglich 58 Minuten auf dem Platz. Das bittere Aus im Sechzehntelfinale gegen Portugal (1:2) konnte der Angreifer letztlich nicht verhindern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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