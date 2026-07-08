Mainz verhandelt mit Aufstiegshelden

Mainz 05 will dem SC Paderborn den Aufstiegshelden abspenstig machen. Wie ‚Sky‘ berichtet, befinden sich die Rheinhessen mit Laurin Curda (24) „in fortgeschrittenen Gesprächen“.

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Der rechte Schienenspieler hatte 2023 die TSG Balingen hinter sich gelassen und sich den Ostwestfalen angeschlossen. In der vergangenen Saison war Curda gesetzt und sicherte dem SCP mit seinem Treffer in der Verlängerung gegen den VfL Wolfsburg (2:1) den Aufstieg.