Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Mainz verhandelt mit Aufstiegshelden

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Laurin Curda nach einem Tor @Maxppp

Mainz 05 will dem SC Paderborn den Aufstiegshelden abspenstig machen. Wie ‚Sky‘ berichtet, befinden sich die Rheinhessen mit Laurin Curda (24) „in fortgeschrittenen Gesprächen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der rechte Schienenspieler hatte 2023 die TSG Balingen hinter sich gelassen und sich den Ostwestfalen angeschlossen. In der vergangenen Saison war Curda gesetzt und sicherte dem SCP mit seinem Treffer in der Verlängerung gegen den VfL Wolfsburg (2:1) den Aufstieg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Paderborn
Mainz 05
Laurin Curda

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Paderborn Logo SC Paderborn 07
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Laurin Curda Laurin Curda
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert