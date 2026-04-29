Virkus vor Gladbach-Comeback

Roland Virkus wird im kommenden Sommer zu Borussia Mönchengladbach zurückkehren. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ soll der ehemalige Geschäftsführer Sport künftig eine Funktion als Scout übernehmen. Der 59-Jährige war erst im vergangenen September von seinen Aufgaben als Sportchef entbunden und durch Rouven Schröder ersetzt worden.

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CEO Stefan Stegemann begründete die Rückkehr des Urgesteins auf der Jahreshauptversammlung wie folgt: „Der Mann hat über 30 Jahre für Borussia Mönchengladbach gearbeitet. Er hat sich in einer sehr schweren Situation dazu bereit erklärt, Verantwortung zu übernehmen. Das ist etwas, was Borussia honoriert.“ Kritik aus dem Fanlager, die Virkus mangelnde Fachkompetenz unterstellte, wies Stegemann dabei entschieden zurück: „Dass Roland Virkus keine Ahnung vom Fußball hat, kann ich überhaupt nicht bestätigen. Was wir im Nachwuchsbereich sehen, trägt auch seine Handschrift.“ Dennoch räumte Stegemann ein, dass die Trennung im Herbst unvermeidbar war: „Wer Entscheidungen trifft, entscheidet auch mal falsch – und muss die Konsequenz dafür übernehmen. Auch das ist geschehen.“