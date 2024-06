Bericht: Chelsea einig mit Olise

Für Michael Olise von Crystal Palace könnte ein ligainterner Wechsel bevorstehen. Der Flügelstürmer der Eagles hat mit dem FC Chelsea auf persönlicher Ebene eine Einigung über einen Transfer gefunden, berichtet ‚Givemesport‘. Dem englischen Sportnachrichtenportal zufolge wollen die Verantwortlichen der Blues nun Gespräche über die Ablöse führen.

Olise hat dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag bei Crystal Palace. Dementsprechend sind dem Premier League-Klub bis zu einem gewissen Punkt in Verhandlungen die Hände gebunden. Konkurrenz hat Chelsea aber weiterhin von Manchester United zu befürchten. Die Red Devils sollen weiter am 22-Jährigen dran sein.