United bindet Mainoo

Kobbie Mainoo bleibt Manchester United langfristig erhalten. Wie die Red Devils offiziell mitteilen, hat der 21-jährige Mittelfeldspieler seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag bis 2031 verlängert. Der neue Kontrakt geht mit einer stattlichen Gehaltserhöhung für den jungen Engländer einher.

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Mainoo stammt aus der Jugend des englischen Rekordmeisters und durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften. Seit seinem Premier League-Debüt im Februar 2023 gehört Mainoo fest zum Profikader. Nach einer schwierigen Phase unter Ex-Coach Rúben Amorim zu Beginn dieser Saison entwickelte er sich unter Michael Carrick zum Stammspieler. In Summe bringt es der Rechtsfuß in der laufenden Spielzeit auf drei Torbeteiligungen (zwei Tore, ein Assist) in 26 Pflichtspieleinsätzen.