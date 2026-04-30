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Bundesliga

Trainer-Zoff in Gladbach?

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Eugen Polanski feuert an @Maxppp

Die Rote Karte von Jens Castrop (22) am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg (0:0) hat bei Borussia Mönchengladbach anscheinend für eine Auseinandersetzung gesorgt. Die ‚Bild‘ titelt zumindest von einem „Trainer-Zoff“, der auf eine vermeintliche Fehlentscheidung von Chefcoach Eugen Polanski zurückzuführen sei.

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Zum Kontext: 20 Minuten vor Castrops Platzverweis soll Polanski von seinen Assistenten darauf hingewiesen worden sein, dass der Mittelfeldspieler aufgrund von Ermüdung ausgewechselt werden sollte. Der Trainer ließ den südkoreanischen Nationalspieler (fünf Länderspiele) auf dem Feld, in der Nachspielzeit folgte die Rote Karte. „Der nicht befolgte Rat der Assistenten an den Chef kam danach im Trainerteam nochmal deutlich zur Sprache“, führt das Boulevardblatt aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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