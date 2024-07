Mbappé kauft Frankreich-Klub

Kylian Mbappé geht unter die Klubbesitzer. Wie der französische Zweitligist SM Caen bekanntgibt, übernimmt Mbappés Beteiligungsgesellschaft Coalition Capital die bisher von Inter Mailand-Eigentümer Oaktree Capital gehaltenen Klubanteile. Dem Vernehmen nach erwirbt der französische Superstar für rund 20 Millionen Euro 80 Prozent des Vereins. Caen war für Mbappé auf dem Weg zum Profi einst die erste Anlaufstation als Ausbildungsklub, bevor sich der Angreifer umentschied und bei der AS Monaco landete.

„Diese Übernahme wird SM Caen zusätzliche strategische Ressourcen verschaffen, um seine Sportabteilung zu stärken, seine Infrastruktur zu modernisieren und innovative Projekte zu entwickeln. Unsere gemeinsame Vision mit dem Verein, sportliche Konkurrenzfähigkeit und Engagement für die Gemeinschaft, steht im Mittelpunkt unseres Ansatzes. Wir sind entschlossen, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich junge Talente entfalten können und in dem der Verein seine Identität mit Kraft und Ehrgeiz verteidigen kann“, heißt es unter anderem in der Mitteilung.