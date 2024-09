Ex-Schalker Brunner zurück in Liga zwei?

Cedric Brunner könnte zeitnah in Liga zwei zurückkehren. Der ‚kicker‘ bringt den aktuell vereinslosen Rechtsverteidiger zumindest beim SV Darmstadt ins Gespräch. Zuletzt stand der 30-jährige Schweizer bis Ende Juni beim FC Schalke unter Vertrag.

Die Lilien wollen, so berichtet der ‚kicker‘ weiter, auf die Kreuzbandverletzung von Matthias Bader reagieren, der voraussichtlich die gesamte Saison ausfällt. Brunner, flexibel in der Defensive auf rechts, in der Innenverteidigung und als Sechser einsetzbar, könnte diesen Platz einnehmen. In den vergangenen sechs Jahren stand er für Schalke und Arminia Bielefeld 86 Mal in der Bundesliga sowie 67 Mal eine Liga drunter auf dem Feld.