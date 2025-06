Für acht Millionen: Avdullahu vor Bundesliga-Wechsel

In Bernardo (30) und Tim Lemperle (23) sind der TSG Hoffenheim bislang zwei ablösefreie Coups gelungen, die den Kader für die kommende Saison verbessern sollen. Um im Mittelfeld mehr Qualität zu bekommen, lässt sich der Klub aus Sinsheim seinen dritten Neuzugang einiges kosten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn wie ‚Sky‘ berichtet, steht Leon Avdullahu vom FC Basel kurz vor einem Wechsel zur TSG. Dem Bezahlsender zufolge werden für den 21-Jährigen acht Millionen Euro fällig, hinzu kommen etwaige Bonuszahlungen.

Auch Gladbach war dran

Der Medizincheck steht noch aus, dann zieht es den U21-Nationalspieler der Schweiz erstmal heraus aus Basel in die Bundesliga. Der defensive Mittelfeldspieler wurde vom FC Basel ausgebildet und trug in der abgelaufenen Saison dazu bei, dass der FCB nach längerer Pause wieder die Meisterschaft in der Schweiz einheimsen konnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Borussia Mönchengladbach war lange an Avdullahu interessiert, das Rennen macht aber nun offenbar die TSG. Avdullahus Vertrag in Basel läuft aktuell noch bis 2028.