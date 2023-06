Bayern diskutiert Caicedo-Verpflichtung

Im Gezerre um Declan Rice (24) hat Bayern München kleinbeigegeben. Der Rekordmeister verzichtet auf ein konkretes Angebot und lässt dem schon weit vorgepreschten FC Arsenal den Vortritt. Das ändert jedoch nichts an Thomas Tuchels Wunsch nach einem neuen Sechser, Joshua Kimmich (28) soll nämlich in Zukunft ein Stück weiter vorne zum Einsatz kommen.

Auf wen schwenken die Bayern jetzt um? Einer der Namen, die laut ‚Sky‘ an der Säbener Straße diskutiert werden, ist der Ecuadorianer Moisés Caicedo. Der 21-Jährige zählte in der vergangenen Saison zu den absoluten Leistungsträgern bei Brighton & Hove Albion, sein Transfer zu einem größeren Klub gilt als vorprogrammiert.

Für Caicedos Wechsel nach München müsste allerdings schon viel passieren. Tuchel soll nicht so recht vom Rechtsfuß überzeugt sein. Unabhängig davon ist mit dem FC Chelsea schon ein anderer zahlungskräftiger Interessent in die Vollen gegangen und arbeitet intensiv an einer Verpflichtung. Bayerns Wahl dürfte schlussendlich auf einen anderen defensiven Mittelfeldspieler fallen.