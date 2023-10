Markt läuft heiß: Über ein Dutzend Vereine hinter Barreiro her?

Was ein ablösefreier Spieler mit hohem Entwicklungspotenzial auf dem Transfermarkt auslösen kann, zeigt das Beispiel Leandro Barreiro. Einem Bericht des Fußball-Portals ‚90min.com‘ zufolge reißen sich nicht weniger als 14 Vereine schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison um die Dienste des luxemburgischen Mittelfeldspielers von Mainz 05.

An dieser Stelle folgt im Sinne der Vollständigkeit eine ausführlichere Aufzählung: In der Bundesliga sollen es neben der bereits gehandelten Eintracht aus Frankfurt der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg auf Barreiro abgesehen haben. Bei den englischen Interessenten handele es sich um den FC Brentford, den FC Everton, den FC Fulham, die Wolverhampton Wanderers sowie um den Zweitligisten Leicester City.

Mit Atalanta Bergamo und US Sassuolo spielen zwei weitere genannte Barreiro-Verehrer in Italien. Aus La Liga nehmen die beiden Sevilla-Klubs FC und Betis an der Verlosung teil, daneben noch der RC Lens und Celtic Glasgow – ein bunter Strauß von Klubs aus ganz Europa also.

Vertragssituation lockt

Barreiros großer Markt kommt, wie eingangs erwähnt, nicht von ungefähr. Noch immer hat der 23-Jährige seinen Kontrakt in Mainz nicht verlängert und befindet sich damit im letzten Vertragsjahr. Der potenzielle Abnähmer kommt deshalb Stand jetzt um eine Ablöse herum. Dem Spieler wiederum winkt eine stattliche Unterschriftsprämie.