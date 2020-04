Mané: Liverpool-Abschied nur für einen Klub

Sadio Mané würde den FC Liverpool nur für einen Klub verlassen. Wie ‚France Football‘ berichtet, handelt es sich bei diesem Verein um Real Madrid – alle anderen Mannschaften haben demnach keine Chancen auf den Weltklasse-Flügelstürmer.

Real ist auch der Klub, der am häufigsten mit Mané in Verbindung gebracht wird. Mitte März berichteten englische Medien, dass die Königlichen für eine Verpflichtung des 27-Jährigen zu einer Zahlung von rund 150 Millionen Euro bereit seien. Ob Real eine solche Summe in diesen Zeiten bewegen kann und will, ist allerdings unklar. Obendrein müssten die Reds erst einmal ihr Okay geben.