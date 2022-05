Schick verlängert in Leverkusen

Bayer Leverkusen hat überraschend mit Topstürmer Patrik Schick verlängert. Nach offiziellen Vereinsangaben ist das neue Arbeitspapier des 26-jährigen Tschechen bis 2027 datiert. Der bisherige Kontrakt wäre 2025 ausgelaufen.

„Patrik Schick hat eine fantastische Saison gespielt und dabei absolute Weltklasse auf seiner Position nachgewiesen. Es gibt international nur wenige Mittelstürmer seines Formates“, schwärmt Sportdirektor Simon Rolfes, „die Vertragsverlängerung mit einem Profi seiner Kategorie unterstreicht den Ehrgeiz, den wir alle unterm Bayer-Kreuz haben.“

Schick erklärt: „Ich fühle mich hier einfach wohl, vor allem aber ist unsere Mannschaft ein Versprechen für die Zukunft. Es macht wahnsinnig viel Spaß mit diesen Jungs und wir haben große Lust darauf, richtig was zu reißen. Die Qualifikation für die Champions League ist ein guter nächster Schritt. Hier ist viel möglich, genau deshalb habe ich bei Bayer 04 verlängert.“

Schick blickt auf die wohl beste Saison seiner Karriere zurück. In 27 Bundesliga-Einsätzen traf er 24 Mal und bereitete fünf Tore vor. Leistungen, die auch den FC Bayern auf dem Plan gerufen haben, die in Schick einen potenziellen Nachfolger für Robert Lewandowski gesehen haben. Nun bleibt der Tscheche aber in Leverkusen.