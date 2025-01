VfB-Flirt Badé: 20-Millionen-Transfer in Arbeit

Aston Villa streckt die Fühler nach Loïc Badé aus. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato verhandeln die Villans mit dem FC Sevilla über die Modalitäten eines Transfers. Für den 24-Jährigen steht eine Ablöse von mehr als 20 Millionen Euro im Raum.

Badé, der bereits im Sommer von diversen Klubs umworben wurde, steht in Andalusien noch bis 2029 unter Vertrag. Nach seinen überzeugenden Leistungen beim Gewinn der olympischen Silbermedaille im Sommer bekundete unter anderem der VfB Stuttgart Interesse am Innenverteidiger. Mit dem FC Sevilla waren sich die Schwaben sogar schon über einen Transfer einig, lediglich Badé sah von einem Wechsel ab und verlängerte seinen Kontrakt in Spanien.