Hwang wechselt in die Premier League

Hee-chan Hwang verlässt RB Leipzig in Richtung Premier League. Die Wolverhampton Wanderers verkünden die Verpflichtung des Stürmers aus Südkorea. Hwang kommt zunächst als Leihspieler auf die Insel, beide Klubs vereinbarten zudem eine Kaufoption.

Vor einem Jahr hatten die Sachsen den Angreifer für neun Millionen Euro vom Schwesterklub aus Salzburg verpflichtet. In Leipzig steht Hwang noch bis 2025 unter Vertrag. In den ersten beiden Ligaspielen kam der 25-Jährige zu zwei Kurzeinsätzen.

Angesichts der Konkurrenz aus André Silva (25) und Brian Brobbey (19) sah Hwang seine Chancen auf Spielzeit aber schwinden und sucht nun sein Glück bei den Wolves.

I'm afraid we've got to put a ⏸ on our matchday coverage for the following annoucement...#WelcomeHwang



