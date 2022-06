Bayer-Abgang: Diaby will die „großen Spiele“

Moussa Diaby hat sich zu seiner Zukunft geäußert. „In meinen Überlegungen würde ich gerne zu einem Verein wechseln, der um den Champions League-Sieg mitspielt – die großen Spiele“, bestätigte der Flügelspieler von Bayer Leverkusen am heutigen Mittwoch auf einer Presskonferenz im Lager der französischen Nationalmannschaft. Nach der Länderspielpause wolle er sich „mit meinem Berater und meiner Familie zusammensetzen, um alles Weitere zu besprechen.“

Einen Verbleib in Leverkusen schloss der 22-Jährige nicht aus: „Ja, es ist möglich, dass ich bleibe.“ In seiner Zukunftsplanung spiele vor allem die Weltmeisterschaft 2022 eine große Rolle. Diaby wolle bei einem Verein spielen, der seine Chancen auf die Teilnahme beim Turnier in Katar verbessere. „Das wird eine schwierige Entscheidung sein“, gab er zu. An die Werkself ist er noch bis 2025 gebunden.