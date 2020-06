„Große Dynamik“: Rosen begründet das Schreuder-Aus

„Mit Blick auf die aktuelle sportliche Ausgangslage halten wir es für wichtig, umgehend zu handeln und für klare Verhältnisse zu sorgen.“ So erläuterte TSG-Geschäftsführer Frank Briel am heutigen Dienstagmorgen das Aus von Cheftrainer Alfred Schreuder. Als Siebtplatzierter sind die Kraichgauer jedoch auf Europa League-Kurs.

Sportchef Alexander Rosen hat nun ausführlicher Stellung zu der Entlassung bezogen und lässt durchblicken, dass nicht unbedingt sportliche Gründe zu Schreuders Aus geführt haben. Vor einer Woche sei „noch nicht absehbar“ gewesen, dass der Niederländer nicht mehr an der Seitenlinie steht – trotz der unterschiedlichen Auffassungen über die künftige Ausrichtung.

„Ich kann einfach sagen, dass so ein Prozess, ein Austausch, wie man einen Verein ausrichtet, wie man Zukunft gestaltet, das passiert nicht von heute auf morgen. Klassischerweise zieht man nach der Saison ein Fazit. Man bespricht sich miteinander, man sagt, wo der Weg hingehen soll“, führt Rosen fort. „Nichts anderes“ sei der Plan gewesen.

„Große Dynamik“ nach Fortuna-Spiel

Das 2:2 gegen Abstiegskandidat Fortuna Düsseldorf am vergangenen Samstag wird die TSG-Verantwortlichen nicht erfreut haben, allerdings haben die Hoffenheimer ihre Europa League-Teilnahme weiterhin in der eigenen Hand. Dennoch sorgten Gespräche im Anschluss an das Unentschieden Rosen zufolge für einen Bruch.

Man könne lediglich sagen, „dass da am Wochenende nach dem Spiel eine große Dynamik in die ganze Thematik reinkam, die uns dann letztendlich – und auch gemeinsam – zu dem Entschluss kommen ließ, dass es nach Saisonende einen neuen Cheftrainer bei der TSG Hoffenheim geben wird.“

Trotz der ominösen „Dynamik“ sei man im Guten auseinandergegangen: „In den Gesprächen haben wir uns dann beidseitig und einvernehmlich dazu entschlossen, diesen klaren Schritt jetzt zu machen. Das vorzuziehen und jetzt einfach mit voller Kraft in die letzten Spiele dieser Saison zu gehen.“