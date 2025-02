Augsburg verlängert mit Kapitän Gouweleeuw

Abwehrchef und Kapitän Jeffrey Gouweleeuw bleibt dem FC Augsburg noch länger erhalten. Wie die Fuggerstädter offiziell mitteilen, hat sich der eigentlich am Saisonende auslaufende Vertrag des 33-Jährigen aufgrund einer Einsatzklausel automatisch um eine weitere Saison bis 2026 verlängert. „Jeff ist auch in der aktuellen Saison eine Konstante in unserem Team und geht als Kapitän mit Leistung voran. Mit seiner Art und Weise hat er sich in den vergangenen Jahren zu einem verdienten Spieler beim FCA entwickelt“, lässt sich FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic zitieren.

Gouweleeuw war 2016 vom AZ Alkmaar nach Augsburg gewechselt. In neun Saisons bei den bayerischen Schwaben absolvierte der Innenverteidiger bisher 260 Pflichtspiele. In der aktuellen Spielzeit fehlte der Niederländer lediglich in einer Bundesligapartie gelbgesperrt. „Ich habe immer betont, wie wohl ich mich zusammen mit meiner Familie in Augsburg fühle. Daher freue ich mich riesig, dass ich über die Saison hinaus das FCA-Trikot tragen und in meine zehnte Saison in Augsburg gehen kann“, so Gouweleeuw.