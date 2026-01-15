Werder: Steffen kritisiert Mbangula

Werder-Coach Horst Steffen ist enttäuscht von den momentanen Leistungen von Sommerneuzugang Samuel Mbangula und stellt klare Forderungen an den 21-Jährigen. Auf der Pressekonferenz vor der Bundesligapartie gegen Eintracht Frankfurt am morgigen Freitag (20:30 Uhr) erklärte der Übungsleiter Mbangulas geringe Spielzeiten seit November: „Es waren Spiele, die dazu geführt haben, dass er eben nicht mehr von Beginn an spielt. Und dann auch Einwechslungen, wo ich gesagt habe: Das kann er besser. Die Fähigkeiten, die er hat, will ich öfter sehen. Im Training und den Spielminuten.“

Es fehle dem belgischen U21-Nationalspieler derzeit sowohl an offensiver als auch defensiver Durchschlagskraft: „Das geht in beide Richtungen. Die Entschlossenheit Richtung Tor, was seine Stärke ist, ist in den Vordergrund zu stellen. In der Defensive darf er auch mitarbeiten. Das betrifft alle.“ Bei seinen ersten acht Ligaeinsätzen stand Mbangula immer in der Startelf, in den darauffolgenden sechs sammelte der Belgier meist nur wenige Minuten als Einwechselspieler.