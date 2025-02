Auf den letzten Drücker: Barça kurz vor 30-Millionen-Verkauf

Obwohl das Transferfenster in Europas Topligen längst geschlossen ist, darf sich der FC Barcelona wohl über einen warmen Geldregen freuen. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der Wechsel von Vitor Roque zurück in seine brasilianische Heimat in trockenen Tüchern.

Palmeiras werde bis zu 30 Millionen Euro Ablöse zahlen, aufgeteilt in 25 Millionen Fixbetrag und fünf Millionen Boni. Zudem sei eine Weiterverkaufsbeteiligung Teil des Deals. Roque unterschreibt demnach für fünf Jahre in São Paulo. Am heutigen Freitag schließt das Transferfenster in Brasilien. Roque wird zum teuersten Einkauf der Ligageschichte.

Eine Einigung zwischen Verkäufer und Käufer bestand schon länger, nun hat laut Romano auch Betis Sevilla zugestimmt. Dort spielt Roque seit Sommer auf Leihbasis. Das Geschäft ist eigentlich noch bis Saisonende datiert. Als Entschädigung wird Barcelonas Weiterverkaufsbeteiligung bei Betis-Angreifer Abde Ezzalzouli gestrichen.

Barça bleibt wohl verlustfrei bei Roque

Zuletzt machten noch Regularien der spanischen La Liga Probleme beim Verkauf von Roque. Davon ist bei Romano aber nun keine Rede mehr. Barça hatte den Stürmer, der heute 20 Jahre alt wird, vor rund 14 Monaten für 30 Millionen von Athletico Paranaense geholt. Durchsetzen konnte sich Roque nicht. Auch für Betis kam er zuletzt nur noch von der Bank.