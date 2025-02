Barças nächstes Transfer-Dilemma

Der geplante Transfer von Vitor Roque vom FC Barcelona zu Palmeiras fällt offenbar ins Wasser. Wie ‚O Globo‘ berichtet, schiebt La Liga dem Wechsel des 19-jährigen Stürmers einen Riegel vor. Der 13-fache U20-Nationalspieler ist gegenwärtig an Betis Sevilla verliehen. Dennoch ist Palmeiras an dem Angreifer interessiert und möchte ihn für die vereinsinterne Rekordablöse von 25 Millionen Euro nach Rio de Janeiro holen. Dies wäre grundsätzlich bis zum 28. Februar möglich, dann schließt das dortige Transferfenster. Zwischen Barça und dem brasilianischen Klub wurde bereits eine Einigung erzielt und auch Betis hatte den Daumen gehoben.

Die spanischen Transferbestimmungen verhindern das Dreiecksgeschäft jedoch. Da Roque derzeit verliehen ist, müsste er für einen regelkonformen Transfer an den Zuckerhut zunächst zu den Blaugrana zurückkehren. Da das spanische Wintertransferfenster bereits seit Anfang Februar geschlossen ist, ist das jedoch nicht mehr möglich. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ arbeiten die Katalanen weiter fieberhaft an einer Lösung und möchten die FIFA einschalten, da die Einnahmen des Transfers wichtig für das Financial Fairplay sind und weitere Vertragsverlängerungen ermöglichen würden. Roque steht noch bis 2031 bei Barça unter Vertrag.