Klopp kommentiert Innenverteidiger-Suche

Jürgen Klopp hat die vermeintliche Suche nach einem Ersatzmann für Langzeitausfall Joel Matip (32) heruntergespielt. „Ihr redet immer über Transfers, als wäre es die einfachste Sache der Welt“, sagte der Trainer des FC Liverpool in einer Medienrunde, „sie kosten alle Geld, es muss der richtige Spieler sein. Wir haben immer noch vier Innenverteidiger.“

Weil Matip in dieser Saison voraussichtlich nicht mehr eingesetzt werden kann, herrscht Personalnot an der Anfield Road. Gerüchte kursieren über ein Interesse an Maxence Lacroix (23) vom VfL Wolfsburg. Konkrete Schritte haben die Reds allerdings bislang nicht eingeleitet.