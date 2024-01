FCK bedient sich in der Bundesliga

Der 1. FC Kaiserlausten sichert sich die Dienste von Frank Ronstadt. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht der Wechsel des Rechtsverteidigers zu den Roten Teufeln unmittelbar bevor. Dem Bericht zufolge fließt eine niedrige sechsstellige Summe an den SV Darmstadt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Bundesligisten kam Ronstadt in der aktuellen Saison nur selten zum Zug. In vier Einsätzen stehen schmale 73 Spielminuten zu Buche. Beim Zweitligisten aus Kaiserslautern will der 26-Jährige wieder häufiger auf dem Feld stehen. Nach der Verpflichtung von Mittelstürmer Filip Stojilkovic (23) bedient sich der FCK ein weiteres Mal bei den Lilien.