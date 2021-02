„Sind ein paar“: Leipzigs Klausel-Sorgen

Julian Nagelsmann gibt sich betont gelassen, wenn er auf einen möglichen Aderlass bei RB Leipzig angesprochen wird. Dennoch weiß auch der Trainer: „Wenn uns jeder Spieler mit einer Klausel verlässt, sind das ein paar.“ FT zeigt, welche RB-Stars eine Ausstiegsklausel besitzen sollen.

Péter Gúlacsi (30)

Vertrag bis: 2023

Berater Hasan Cetinkaya ging zuletzt in die Offensive und bestätigte bei der ‚Bild‘ „eine Klausel, die in diesem Sommer aktiviert werden kann“. Die Summe sei „selbst für Corona-Zeiten sehr niedrig“. Wohl zwischen zehn und 15 Millionen Euro. Quasi parallel kamen Gerüchte um ein Interesse von Borussia Dortmund an Gúlacsi auf. Der ungarische Torhüter äußerte aber zuletzt gegenüber dem ‚kicker‘: „Es müsste schon sehr viel passieren, dass ich diesen Weg auf meinen Wunsch hin verlassen würde.“

Dayot Upamecano (22)

Vertrag bis: 2023

Die Zeichen beim Abwehrchef stehen klar auf Abschied. Mit dem FC Bayern ist Upamecano schon sehr weit. Nach FT-Informationen will der Franzose trotz Interesse aus England unbedingt zu den Münchnern. Berater Volker Struth bestätigte bereits: Upamecano kostet 42,5 Millionen Euro Ablöse.

Ibrahima Konaté (21)

Vertrag bis: 2023

Das zweite Abwehr-Juwel der Sachsen soll ebenfalls eine Ausstiegsklausel haben. Zwischen 30 und 45 Millionen wurden diesbezüglich gehandelt. Von dem Passus soll Konaté aber erst 2022 Gebrauch machen können. Zuletzt wurde der Franzose mal wieder bei Manchester United gehandelt.

Dani Olmo (22)

Vertrag bis: 2024

Erst vor einem Jahr kam der technisch versierte Spanier von Dinamo Zagreb. RB erhielt wohl auch deshalb den Zuschlag, weil man Olmo eine Ausstiegsklausel zugestand. 80 Millionen Euro müssten berappt werden. Real Madrid gilt als interessiert – die festgeschriebene Summe ist in Coronazeiten jedoch viel zu hoch.

Marcel Sabitzer (26)

Vertrag bis: 2022

Hinsichtlich der Existenz einer Ausstiegsklausel gab es bei Sabitzer widersprüchliche Berichte. Klar ist aber: Der Kapitän besitzt nur noch einen Vertrag bis 2022. Da es nicht nach einer Verlängerung aussieht, müsste RB im Sommer verkaufen. Tottenham Hotspur gilt als heißer Anwärter. „Es kann auch sein, dass uns ein Spieler ohne Klausel verlässt“, weiß auch Nagelsmann. Bei Herzstück Sabitzer wäre das besonders bitter.