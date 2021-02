Medien: BVB sucht Bürki-Nachfolger – Trio wird gehandelt

Seit fünfeinhalb Jahren läuft Roman Bürki für Borussia Dortmund auf. Auch wenn der Schweizer von Beginn an unumstrittene Stammkraft ist und mittlerweile auf 228 Pflichtspiele kommt, war er nur selten eine längere Phase unumstritten. Obwohl mit dem 30-Jährigen erst vor knapp einem halben Jahr bis 2023 verlängert wurde, sollen sich die Bossen nach einem Nachfolger umzusehen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird für die kommende Saison nach einer neuen Nummer eins gefahndet. Die Boulevardzeitung nennt dabei auch die sogenannte „geheime Kandidaten-Liste“ der Borussia.

Gulácsi dank Ausstiegsklausel auf dem Markt

In der Bundesliga fällt der Fokus von Michael Zorc und Co. auf Péter Gulácsi von RB Leipzig. Der 30-Jährige soll im Sommer dank einer Ausstiegsklausel für zehn bis 15 Millionen Euro zu haben sein. Daneben wird der Borussia erneut Interesse an André Onana nachgesagt. Der 24-jährige Kameruner kommt im Sommer auf den Markt, da der Vertrag bei Ajax Amsterdam 2022 ausläuft und wohl den nächsten Karriereschritt plant.

Komplettiert wird das Trio von Odysseas Vlachodimos. Der in Stuttgart geborene Grieche hatte beim VfB alle Jugendmannschaften durchlaufen. Nach zweieinhalb Jahren bei Panathinaikos verschlug es den zehnfachen griechischen Nationalspieler 2018 zu Benfica. In Portugal zählt der frühere deutsche Juniorennationalspieler als einer der besten Keepern der Liga. Beim Rekordmeister steht der 26-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag.