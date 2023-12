VfB: Hoeneß reagiert auf Bayern-Gerücht

Trainer Sebastian Hoeneß sieht sich aufgrund der Erfolge mit dem VfB Stuttgart bei den Schwaben gut aufgehoben. Auf Gerüchte, die ihn mit einem Engagement beim FC Bayern oder Borussia Dortmund in Verbindung bringen, sagt Hoeneß im ‚kicker‘: „Die Frage stellt sich für mich wirklich nicht. Ich habe einen Vertrag und mache keinen Hehl daraus, dass ich mich hier sehr wohlfühle. Das ist eine Bestätigung für uns alle, für die Arbeit, die wir hier gemeinsam leisten. So ordne ich das ein. Nicht anders.“ Jan Christian-Dreesen, Vorstandsboss des FC Bayern, hatte im Oktober verraten, dass man in München Hoeneß‘ Entwicklung beobachte.

Bis 2025 ist der 41-Jährige vertraglich an Stuttgart gebunden. „Für einen Trainer ist das lange“, sagt Hoeneß weiter. Allzu fern in die Zukunft will der Übungsleiter daher nicht schauen: „Es macht für uns als Mannschaft wie auch für mich als Trainer keinen Sinn, allzu weit in die Zukunft zu blicken.“ Komplett ausschließen kann der VfB-Coach einen Vereinswechsel in der Zukunft also nicht. „Ich habe nie eine Karriereplanung gehabt, habe mir nie vorgenommen, zu diesem oder jenem Zeitpunkt an einem bestimmten Punkt zu sein“, sagt Hoeneß, „damit bin ich gut gefahren.“