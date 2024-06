Neuer Favorit im Prtajin-Poker?

Das Interesse an Mittelstürmer Ivan Prtajin in der Bundesliga wird immer größer. Der ‚kicker‘ berichtet, dass auch Union Berlin den Torjäger vom SV Wehen Wiesbaden auf dem Zettel hat. Mehr noch: Die Eisernen sollen bereits mit dem Kroaten verhandeln und dabei weit vorangekommen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Tagen wurde Prtajin mit immer mehr Erst- und Zweitligisten in Verbindung gebracht. Der 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04 und Hertha BSC sollen Interesse angemeldet haben, ebenso wie der Bundeliga-Aufsteiger Holstein Kiel und der FC Augsburg. Die Ausstiegklausel des 28-Jährigen, starke 16 Mal in der zurückliegenden Saison erfolgreich, liegt dem Vernehmen nach im Bereich von einer Million Euro.