Union-Angebot für Burnleys Vydra

Max Kruse, Joel Pohjanpalo, Anthony Ujah – sie alle stehen Union Berlin vorerst nicht zur Verfügung. Das Problem: Alle drei sind Stürmer und sorgen mit ihren Verletzungen für einen großen Engpass in der Offensive der Köpenicker. Diesen Januar muss nachgebessert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einen Kandidaten hat Union nun allem Anschein nach in England beim FC Burnley ausgemacht. Nach Informationen von ‚Sky‘ zieht der dort unter Vertrag stehende tschechische Nationalstürmer Matej Vydra das Interesse des Hauptstadtklubs auf sich.

Wie der Bezahlsender berichtet, arbeitet Union an einer Leihe des 28-jährigen Angreifers und hat bereits eine Offerte unterbreitet. Burnley allerdings schwebe eher ein dauerhafter Verkauf vor. Ein zweites Angebot aus Berlin lasse noch auf sich warten. Drei Tore konnte Vydra in der laufenden Saison erzielen, in der Premier League ist er bis dato jedoch noch torlos.