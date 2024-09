Wechsel 2025: Xavi hat ein Wunschziel

Dass sich Xavi Simons für eine weitere Leihe bei RB Leipzig begeistern ließ, war für die Sachsen ein echter Coup. Jetzt reift der niederländische Offensivstar erst einmal weitere Monate im RB-Trikot, bevor es an die Entscheidung über den nächsten Arbeitgeber geht.

Bei Paris St. Germain sieht sich Xavi, dort mit einem bis 2027 gültigen Vertrag ausgestattet, nach den bisherigen Erkenntnissen nicht. Auch dem französischen Hauptstadtklub wird nachgesagt, dass der den 21-Jährigen lieber zu Geld machen, als langfristig in seine Mannschaft einbauen will. Stattdessen könnte es Xavi im nächsten Jahr nach England ziehen.

Ab nach England?

Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge reizt den Oranje-Star ein möglicher Transfer in die Premier League. Nicht umsonst habe er sich auf eine Zusammenarbeit mit dem englischen, auf der Insel bestens vernetzten Spielerberater Darren Dein eingelassen. Ein klarer Hinweis darauf, dass England in Xavis Zukunftsplänen eine zentrale Rolle einnimmt. Namen möglicher Interessenten nennt das Fachmagazin nicht. Im zurückliegenden Sommer hatte bereits Manchester United die Spur aufgenommen.

Und ein Verbleib in der Bundesliga? Dass Leipzig Xavi ein weiteres Mal halten kann, erscheint schon in finanzieller Hinsicht schwierig bis unmöglich: Die ‚Sport Bild‘ rechnet mit einer Ablöse von 80 Millionen Euro aufwärts. Für den FC Bayern würde eine solche Ablöse keinen Vorstoß in neue Sphären bedeuten – dennoch müsste auch der deutsche Rekordmeister erst einmal die Reserven schaffen und nicht zuletzt auch Xavis Zusage erhalten.