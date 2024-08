Koulierakis-Poker: Bundesligist sticht Frankfurt aus

Der VfL Wolfsburg kommt Eintracht Frankfurt auf dem Transfermarkt wohl in die Quere. Wie das griechische Onlineportal ‚SDNA‘ berichtet, haben die Wölfe für SGE-Wunschspieler Konstantinos Koulierakis (20) ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro plus Boni und einer Weiterverkaufsbeteiligung für PAOK Saloniki abgegeben.

Der Spieler stehe sogar kurz vor einem Wechsel in die Autostadt, Frankfurt ziehe im Poker um Koulierakis den Kürzeren. Das berichtet auch der ‚kicker‘. Die Eintracht war sich mit dem 20-jährigen Innenverteidiger schon über einen Transfer einig, hatte bislang aber nur elf Millionen plus Bonuszahlungen geboten.

Koulierakis stammt aus der Jugend von PAOK und absolvierte bereits 72 Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Makedonier, in denen der sechsfache griechische Nationalspieler neun Tore und vier Vorlagen beisteuern konnte. Nun steht für Koulierakis wohl der nächste Karriereschritt an.