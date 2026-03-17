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Bundesliga

Bayern: Update bei Urbig

von Dominik Schneider - Quelle: Sport1
1 min.
Jonas Urbig vom FC Bayern @Maxppp
FC Bayern Atalanta

Wer beim FC Bayern im Rückspiel gegen Atalanta Bergamo (Mittwoch, 21 Uhr) zwischen den Pfosten stehen wird, ist noch offen. Laut ‚Sport1‘ kehrte Jonas Urbig am Montag ins Training zurück. Ein Einsatz gegen die Italiener ist allerdings noch nicht gesichert, so der TV-Sender. Neben Urbig laborieren auch Manuel Neuer und Sven Ulreich an Verletzungen.

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Im Hinspiel heute vor einer Woche zog sich Urbig eine Gehirnerschütterung zu und musste seither pausieren. Die bisherigen Untersuchungen verliefen problemlos, heißt es weiter. Symptomfrei sei der 22-Jährige aber noch nicht. Gut möglich also, dass Leonard Prescott (16) sein Debüt für die Profis gegen Bergamo feiern wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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