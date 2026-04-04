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Bundesliga

Eberl kündigt Kane-Gespräch an

von Julian Jasch - Quelle: tz
1 min.
Harry Kane vom FC Bayern @Maxppp

Im Anschluss an die Saison wird sich der FC Bayern mit Harry Kane (32) zusammensetzen, um über die gemeinsame Zukunft zu reden. „Mit ihm werden wir im Sommer sprechen“, skizziert Max Eberl gegenüber der ‚tz‘ den Zeitplan mit dem Goalgetter, der in der laufenden Spielzeit unglaubliche 48 Treffer in 40 Pflichtspielen verbuchte, für die heutige Partie gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr) aber verletzungsbedingt ausfällt.

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Kanes Vertrag läuft 2027 aus, einen ablösefreien Abgang wollen die Münchner unbedingt vermeiden. Eberl zeigt sich zuversichtlich: „Ich sehe ihn, ich spüre ihn. Er fühlt sich – etwas salopp formuliert – sauwohl. Er holt Titel mit der Mannschaft, gewinnt zudem persönliche Auszeichnungen und bricht Rekorde en masse. Seine Wertschätzung ist seit seinem Wechsel zum FC Bayern sogar in seiner Heimat England noch einmal eine ganz andere geworden.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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