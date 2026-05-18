Bedient sich Gladbach in Hannover?

Bei der Kaderplanung ist Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer früh dran. Die ablösefreie Verpflichtung von Keeper Daniel Batz (35/Mainz 05) ist schon offiziell. Bei Linksverteidiger David Herold (23/Karlsruher SC) ist so gut wie alles klar.

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Eine neue Gladbacher Spur führt erneut in die zweite Liga: Laut ‚Sky‘ ist Enzo Leopold ein heißer Kandidat am Niederrhein. Der Kapitän verpasste mit Hannover 96 am gestrigen Sonntag den Sprung in die Bundesliga, nun steht ein ablösefreier Wechsel an.

Leopold ist im zentralen Mittelfeld zu Hause. Dort hat Gladbach mit Rocco Reitz (23/RB Leipzig) einen schmerzhaften Abgang zu verkraften.

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Rastoder – ein Kandidat

Unterdessen berichtet ‚Sky‘ auch vom Gladbacher Interesse an Elmin Rastoder (24) vom FC Thun. Der Topstürmer des Schweizer Sensationsmeisters erzielte 15 Saisontore und hat auch den Hamburger SV, Panathinaikos Athen und Olympique Lyon auf sich aufmerksam gemacht.