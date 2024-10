Schalkes Trainersuche: Spektakuläres Gerücht um Torres

Fernando Torres ist angeblich ein Kandidat auf den Trainerposten beim FC Schalke 04. Sein Name „kreiselt rund um die Arena in Gelsenkirchen“, berichtet die ‚Bild‘ am heutigen Dienstag. Schalke befasse sich mit der Personalie, allerdings gebe es bislang keinerlei Hinweise, dass das Interesse auf Gegenliebe stößt.

Torres befindet sich mit seinen 40 Jahren in einem ganz ähnlichen Karrierestadium wie der sieben Jahre ältere Raúl, der bislang als Wunschkandidat bei den Königsblauen gilt. Der frühere Liverpool-Torjäger coacht die zweite Mannschaft von Atlético Madrid und trifft in der dritten spanischen Liga unter anderem auf das von Raúl trainierte Real Madrid Castilla. In der Tabelle steht Atléticos B-team auf Rang neun liegend übrigens neun Plätze vor Real.

Stellt sich nun die Frage, wer denn nun überhaupt zu Schalke möchte. Raúl sendete zuletzt zwar durchaus positive Signale, ein solcher Coup wäre dennoch eine faustdicke Überraschung. Ebenfalls ein Kandidat ist der bisherige Interimstrainer Jakob Fimpel, der allerdings bislang nicht über die erforderliche UEFA Pro-Lizenz verfügt. Seine Festanstellung würde also Strafzahlungen nach sich ziehen, allerdings wären diese sicherlich immer noch deutlich günstiger als Raúls oder auch Torres‘ Gehalt.