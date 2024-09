Schalke-Trainer: Fimpel wäre teuer

Auf Schalke 04 läuft die Trainersuche auf Hochtouren, während der Länderspielpause in der kommenden Woche könnte der neue Mann vorgestellt werden. Dass die Wahl am Ende doch auf Interimstrainer Jakob Fimpel fällt, will zumindest die ‚WAZ‘ nicht gänzlich ausschließen. Die Regionalzeitung berichtet von einer „Hintertür“, die die Parteien „stets offen gehalten“ haben.

Ganz so einfach wäre eine Beförderung des bisherigen Trainers der Schalker Zweitvertretung aber nicht. Da Fimpel nicht über die erforderliche UEFA Pro-Lizenz verfügt, würden die Knappen gegen die Lizenzierungsordnung der DFL verstoßen, was eine Geldstrafe zur Folge hätte. Wie hoch die Sanktion ausfallen würde, ist nicht im Detail geregelt. Die ‚WAZ‘ rechnet aber vor, dass bis Saisonende deutlich über 100.000 Euro zusammenkommen würden.