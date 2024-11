Wert vervielfacht: Topklubs stehen bei Larsson Schlange

Beim gestrigen Europa League-Erfolg gegen den FC Midtylland (2:1) brachte Hugo Larsson Eintracht Frankfurt mit seinem Führungstor auf die Siegerstraße und zeigte auch abseits davon erneut eine Topleistung. Der Schwede stand in dieser Saison in 18 Eintracht-Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte vier Treffer und bereitete einen weiteren vor. Damit hat er bereits jetzt doppelt so viele Tore beigesteuert wie in der gesamten vergangenen Saison.

Erst im Oktober verlängerten die Hessen mit dem 20-Jährigen vorzeitig bis 2029. Dass der achtfache schwedische Nationalspieler diesen Vertrag erfüllt, darf allerdings bezweifelt werden. Ähnlich wie Topstürmer Omar Marmoush (25) steht auch Larsson bereits auf dem Zettel diverser europäischer Topklubs. Frankfurt könnte nur ein Zwischenschritt auf dem Karriereweg nach ganz oben sein. 2023 war Larsson für neun Millionen Euro von Malmö FF nach Hessen gewechselt. Mittlerweile hat sich sein Wert bereits vervielfacht.

Eintracht grundsätzlich gesprächsbereit

Bereits seit längerem ist bekannt, dass die beiden Premier League-Schwergewichte FC Liverpool und FC Arsenal den zentralen Mittelfeldspieler beobachten. Laut ‚Bild‘ ist die Liste der Interessenten noch deutlich länger und prominenter: Auch Tottenham Hotspur, der AC Mailand und der amtierende Champions League-Sieger Real Madrid halten sich über die Entwicklung des Rechtsfußes auf dem Laufenden.

Wie alle anderen Spieler des Eintracht-Kaders ist auch Larsson laut dem Boulevardblatt nicht unverkäuflich. Falls die Ablösesumme stimmt, werden sich die Klubbosse demzufolge einem Transfer nicht in den Weg stellen. Ab einem Betrag von 50 Millionen Euro soll die Eintracht grundsätzlich gesprächsbereit sein. Unklar ist jedoch, ob das schon in diesem Winter der Fall wäre oder ob Larsson definitiv noch bis zum Saisonende ein Adler bleibt.