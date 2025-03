Mainz: Amiri will in die Champions League

Nadiem Amiri zeigte sich nach dem gestrigen 3:1-Sieg des FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach euphorisiert. Nach der Partie von ‚DAZN‘ angesichts des aktuell dritten Tabellenplatzes auf die Champions League angesprochen antwortet der 28-Jährige: „Welcher Spieler hat keine Lust auf die Champions League? Aber ich will nicht so groß reden.“

Um dann doch selbstbewusst hinzuzufügen: „Wir stehen zurecht da, wo wir stehen, das weiß mittlerweile jeder. So wie wir die letzten Spiele gespielt haben, so wie wir heute gespielt haben – es läuft einfach gut. Wir geben alles und investieren extrem viel. Und wer viel investiert, wird belohnt. Es ist unglaublich, was aktuell hier abgeht.“