Beim DFB: Neuer Job für Mustafi

Shkodran Mustafi, Weltmeister von 2014, wird ab Juli Co-Trainer der deutschen U17-Nationalmannschaft. Das verkündet der DFB offiziell. Er wird somit Cheftrainer Marc Meister zur Seite stehen und seine Erfahrungen als Nationalspieler an die jungen Talente weitergeben. Der beim Hamburger SV ausgebildete 32-Jährige spielte in seiner Karriere unter anderem beim FC Arsenal, Sampdoria Genua und dem FC Schalke 04. Nachdem sein Vertrag beim spanischen Klub UD Levante im Sommer 2023 ausgelaufen war, war er vereinslos. Nun sein nächster Karriereschritt.

„Den Gedanken, als Trainer Erfahrungen sammeln zu wollen, trage ich schon länger in mir“, so der 20-malige deutsche Nationalspieler, „ dass es nun so früh kommt, ist einerseits schade, weil ich gerne noch länger selbst Fußball gespielt hätte. Andererseits freue ich mich total auf die kommende Zeit und darauf, beim DFB meine ersten Schritte als Trainer zu machen.“ Auch Kai Krüger, Leiter der Junior/innen-Nationalmannschaften freut sich über Mustafi als Teil des DFB Trainerteams: „Shkodran hat alles erlebt: Er ist Weltmeister und er hat unter spannenden Trainerpersönlichkeiten in Europas Top-Ligen gespielt. Als wir hörten, dass er seine aktive Karriere beendet, war uns klar, dass wir ihn für unser ‚Team DFB‘ gewinnen wollen.“